Валютний ринок в умовах війни: день 68-й

У перший робочий день травня робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 28 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 22,56 млн. порівняно з середою і склав 135,24 млн. доларів. Операцій у доларі США пройшло на 122,33 млн. доларів; майже вдвічі (з 7,45 до 12,91 млн в еквіваленті) порівняно з попереднім робочим днем зріс обсяг операцій на євро. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, минулого четверга обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був на 37,6 млн доларів менше, ніж обсяг заявок на купівлю: на 181,9 млн доларів було подано заявок на покупку і на 144,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,7871 гривень, а продають по 31,095 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків в НБУ станом на ранок 2 травня зріс на 6354,5 млн. і склав 54 926,6 млн. гривень.

Курс готівкового долара у вихідні виріс на 10-20 копійок, а в понеділок продовжив зниження. Так, у суботу, неділю та вранці понеділка долар у столиці продавали по 33,70-33,80 гривень (а подекуди й дорожче), але вже до обіду цінник на продаж «американця» опустили до 33,45-33,50 гривень. Ажіотажний попит, що спостерігався на початку минулого тижня, стих, і оператори валютного ринку змушені знижувати курси, щоб збалансувати попит та пропозицію. На Західній Україні долар ще дешевший: у Львові та Рівному його продають по 33,30 гривень, а у Луцьку – навіть по 33,25.

Після незначного зростання наприкінці місяця, викликаного фіксацією прибутку та закриттям коротких позицій спекулянтами, євро на FOREX знову пішло вниз та опустилось до позначки 1,0510 долара. В Україні готівкове євро продовжило дешевшати під впливом одразу двох факторів: зниження на FOREX та падіння готівкового долара до гривні. Якщо минулої п'ятниці євро продавали по 36,30-36,60, то сьогодні в обід – вже по 35,90-36,00 гривень.

Криптовалюта №1 біткоїн останнім часом демонструє слабкість. Так, у ніч на 1 травня він опустився до 37386,38 $. Така низька ціна залучила нових покупців, і вже до сьогоднішнього ранку біткоїн подорожчав до 39200 $, але тепер уже потрапив під хвилю продажів і знову дешевшає. Наразі його ціна на біржі Binance коливається в межах 38500-38800 $. Песимісти вважають, що біткоїн може подешевшати до 35-36 тисяч доларів, а оптимісти продовжують вірити у зростання до 50-55 тисяч за одну монету.