Квін: посольство США до кінця місяця може повернутися до Києва
Посольство США може до кінця цього місяця відновити роботу у Києві. Наразі дипломатичне відомство буде працювати у Львові. Про це, із посиланням на брифінг тимчасово повіреної в справах США в Україні Крістіни Квін, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Ми плануємо спочатку їздити з Польщі до України. Потім з часом, декілька тижнів, ми плануємо залишатися у Львові. До кінця місяця, сподіваємося, буде можливість переїхати до Києва", - заявила Квін.
Крім того, Крістіна Квін повідомила, що новий посол США в Україні прибуде до Києва одразу ж після свого призначення. Американський Сенат має найближчим часом розглянути це питання.
"Щойно Сенат підтвердить її кандидатуру, вона прибуде до України. Я думаю, що незабаром це питання розглядатиметься", - розповіла дипломат.