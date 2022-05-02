"Може бути продовжена": командування ЗСУ розповіло про перебіг мобілізації

Командування Збройних сил України допускає продовження загальної мобілізації після закінчення тримісячного терміну з 24 лютого у разі виникнення такої потреби.﻿ Про це під час пресконференції у понеділок, 2 травня, повідомив начальник управління персоналу штабу Сухопутних військ Роман Горбач, повідомляє Новое время.

"Все залежатиме від обстановки, яка складеться на той період, і якщо треба буде далі поповнювати лави наших військових частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі потреби буде ухвалено рішення про продовження термінів цієї мобілізації" , — пояснив він.

При цьому Горбач зазначив, що за більш як два місяці з початку повномасштабного вторгнення РФ кількісні та якісні показники мобілізації "виконані на 100%" .

"Мобілізація триває, але продовжується в значно меншому темпі, тому що наприкінці лютого та на початку березня у великій мірі був укомплектований бойовий компонент як ЗСУ, так і інших сил оборони. Зараз ми проводимо лише доукомплектування військових частин. Тобто, зараз темпи набагато нижчі, але мобілізація йде за планом" , — заявив військовий чиновник.

Він також наголосив, що ця мобілізація відрізняється від тієї, яка була у 2014 році.