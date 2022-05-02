"Може бути продовжена": командування ЗСУ розповіло про перебіг мобілізації
Командування Збройних сил України допускає продовження загальної мобілізації після закінчення тримісячного терміну з 24 лютого у разі виникнення такої потреби. Про це під час пресконференції у понеділок, 2 травня, повідомив начальник управління персоналу штабу Сухопутних військ Роман Горбач, повідомляє Новое время.
"Все залежатиме від обстановки, яка складеться на той період, і якщо треба буде далі поповнювати лави наших військових частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі потреби буде ухвалено рішення про продовження термінів цієї мобілізації", — пояснив він.
При цьому Горбач зазначив, що за більш як два місяці з початку повномасштабного вторгнення РФ кількісні та якісні показники мобілізації
"виконані на 100%".
"Мобілізація триває, але продовжується в значно меншому темпі, тому що наприкінці лютого та на початку березня у великій мірі був укомплектований бойовий компонент як ЗСУ, так і інших сил оборони. Зараз ми проводимо лише доукомплектування військових частин. Тобто, зараз темпи набагато нижчі, але мобілізація йде за планом", — заявив військовий чиновник.
Він також наголосив, що ця мобілізація відрізняється від тієї, яка була у 2014 році.
"Це набагато мотивованіші люди. Мотивація справді висока. Так, є люди, що ухиляються, але їх дуже мало, і на загальну картину вони не впливають", — розповів Горбач, додавши, що, крім людей з бойовим досвідом, зараз мобілізують й тих, хто проходив військову службу або навчальні збори у мирний час.