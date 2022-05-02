В Україні відреагували на заяви Лаврова про "єврейську кров" Гітлера

В Офісі президента заявили, що слова голови МЗС Росії Сергія Лаврова про єврейську кров Гітлера та порівняння Зеленського з ним є проявом антисемітизму в РФ.

Так, керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram написав﻿, що антисемітизм Росії стає все більш очевидним.

"Тепер голова МЗС РФ Сергій Лавров порівнює Володимира Зеленського з Гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв. Бо, на думку Лаврова, "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї" , - написав Єрмак.

Таким чином Лавров "намагається пояснити свою нісенітницю про "денацифікацію", фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту".

"Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими" , - написав Єрмак.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив﻿, що такі заяви - ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології.

"Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців" , - написав Подоляк.

На його думку, з цього можна зробити висновки, що РФ неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому, звинувачує єврейський народ у провокуванні війни, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивство, а також розширює військовий арсенал, не гребуючи технологіями тероризму та геноциду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає﻿, що в ширшому сенсі слова Лаврова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів.

"Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу" , - написав Кулеба.

Нагадаємо, Лавров під час інтерв'ю телекомпанії Mediaset назвав євреїв "найбільшими антисемітами" та заявив, що "у Гітлера була єврейська кров". Також він згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського та порівняв його з Гітлером.

В Ізраілі вже відреагували на таку заяву. Глава МЗС Ізраїлю сказав, що чекає на вибачення з боку Лаврова і викликає російського посла в МЗС.