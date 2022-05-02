ГУР: у РФ проводять кампанію з набору "добровольців"
У Росії активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.
Передбачається, що вони мають відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. Також планується формування кількох нових підрозділів. При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу.
"Військове керівництво РФ встановило чіткі "норми набору": для Далекосхідного та Сибірського федеральних (округів – ред.) це 200 "добровольців" щотижня. При цьому в Москві набір взагалі не проводиться", - йдеться в повідомленні.
Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи.
"Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну". Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги", - повідомляє ГУР.