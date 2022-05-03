Нерухомість знову можна продавати та купувати: нюанси та прогноз цін

На третьому місяці війни Росії проти України уряд відкрив можливість знову укладати угоди на ринку нерухомості. Раніше житло продавалося за напівлегальними схемами. Тепер, хоч і з обмеженнями, але угоди можна укладати, повідомляє Сьогодні.

Журналісти разом з експертами з'ясовували, що буде з цінами на квадратний метр у різних регіонах і якими є особливості укладання угод під час війни.

Процес пішов

З початку війни Мін'юст закрив різні реєстри, зокрема і нерухомого майна. Через це легальний ринок нерухомості фактично був паралізований понад два місяці.

Але тепер ринок нерухомості знову запрацював. Уряд дозволив реєструвати угоди купівлі-продажу майна, щоправда, з кількома обмеженнями.

Найголовніше з них полягає в тому, що протягом 30 днів після реєстрації права власності з нерухомістю не можна проводити, власне, жодних дій. Це зроблено для того, щоб унеможливити шахрайство.

Також Кабмін заборонив купівлю-продаж житла за довіреністю. Це фактично позбавить можливості продати свої квартири чи будинки тих громадян, які виїхали за кордон.

"Ця умова істотно скоротить кількість пропозицій на ринку. На заході України багато заробітчан, їдучи з України на роботу, залишали довіреності родичам, щоб ті продавали їхню нерухомість. Тепер їм доведеться повернутися в Україну, щоб укласти угоду або відмовитися від продажу до того моменту, як буде внесено зміни до цих правил", – пояснює президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

З огляду на те, що не всі чоловіки – власники житла готові повернутися в країну, до закінчення воєнного стану їхня нерухомість на ринок не потрапить.

За словами експерта, багато переселенців, які нині перебувають у Європі, також не зможуть продати свої квартири, доки не повернуться в Україну.

"Часто буває так, що квартира оформлена у спільну власність чоловіком та дружиною. У цьому разі на угоді мають бути обидва співвласники квартири чи будинку. Тобто щоб продати таку квартиру, жінці потрібно буде залишити за кордоном дітей та приїхати в Україну. Думаю, що така категорія продавців поки що відмовиться від угод, що скоротить пропозицію" , – прогнозує Юрій Піта.

Територіальні особливості

Як повідомили в Міністерстві юстиції, є ще кілька особливостей функціонування ринку нерухомості у воєнний час. Наприклад, нотаріальне посвідчення договору про відчуження нерухомого майна, іпотеки про встановлення довірчої власності:

здійснюватиметься виключно за місцем перебування нерухомого майна (крім того, що розташоване в Києві або Київській області);

здійснюватиметься тальки нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташоване в місті Києві або Київській області – на нерухоме майно, розміщене в місті Києві або Київській області, за місцем перебування такого майна, або місцем перебування юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – однієї зі сторін відповідного договору.

Цінові тенденції

Щодо цін на житло в перші тижні після того, як запрацює ринок нерухомості, то тенденції тут повторюватимуть ситуацію на ринку оренди. Найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

"У містах, які лежать далеко від лінії фронту в центрі та на заході Україні, ціни на житло можуть зрости навіть на 10% від довоєнного рівня. Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня" , – прогнозує Юрій Піта.

На ринку житла столиці, на думку експерта, найменше просядуть ціни в бюджетному сегменті, а ось квартири з цінником від 50 тисяч доларів можуть подешевшати більше.