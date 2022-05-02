Politico: посли ЄС отримають проект санкцій проти РФ вже завтра

Представники країн-членів Європейського Союзу вже 3 квітня можуть отримати для ознайомлення 6-й пакет антиросійських санкцій. Щодо запровадження нафтового ембарго надходять суперечливі вісті, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Про це пише Politico.

Новий пакет санкцій проти РФ Єврокомісія може запропонувати для обговорення послам країн-членів Євросоюзу вже у вівторок, 3 травня. Запровадити ж обмеження повинні до 9 травня.

Нові обмеження передбачатимуть персональні санкції та ускладнення діяльності фінансових установ, наприклад, "Сбербанку". Окрім того, 6-й пакет санкцій повинен включати поетапне ембарго на нафту з РФ. Його нібито заборонять за кілька раундів до кінця 2022 року.

Натомість німецький телеканал ZDF з посиланням на власні джерела повідомив про те, що в Євросоюзі не залишилося держав, що виступають проти ембарго на російську нафту. Однак, речник уряду Угорщини Золтан Ковач заперечив зняття Будапештом вето на запровадження обмежень на купівлю нафти з РФ.