Ракетний обстріл по Одесі: є загиблі та постраждали
Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок вогню є постраждалі та загиблі, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це заявив голови Одеської ОВА Максим Марченко.
"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси", - пише Марченко.
За словами голови Одеської ОВА, внаслідок вогню є загиблі та постраждалі, однак їх кількість наразі не уточнюється.
Нагадаємо, в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти ракетами пошкодили інфраструктурні об'єкти міста й релігійну споруду.