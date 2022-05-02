Ракетний обстріл по Одесі: є загиблі та постраждали

Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок вогню є постраждалі та загиблі, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявив голови Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси" , - пише Марченко.

За словами голови Одеської ОВА, внаслідок вогню є загиблі та постраждалі, однак їх кількість наразі не уточнюється.

Нагадаємо, в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти ракетами пошкодили інфраструктурні об'єкти міста й релігійну споруду.