Мінфін звітував про надходження до держбюджету у квітні

У квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 мільярда, повідомляє Економічна правда.

За даними Мінфіну, найбільше коштів принесли такі податки та збори:

податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 15,6 млрд;

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 9,7 млрд;

податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 7,9 млрд;

За січень-квітень 2022 року видатки державного бюджету становили 558,1 млрд, у тому числі загального фонду держбюджету – 523,3 млрд або 77,7 % від плану.

За перші 4 місяці 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 157,2 млрд при плані в 317,1 млрд.