Голова НБУ спрогнозував інфляцію до кінця року

У квітні інфляція в Україні становила 15,9%, а до кінця року вона може перевищити 20%, повідомляє Новое время.

Про це, як розповів голова Нацбанку Кирило Шевченко, свідчать результати web-scraping — способу збору цін з онлайн-супермаркетів.

"Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники не можна порівняти з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція досягала 60%" , — вважає Шевченко.

За його словами, НБУ має значний досвід боротьби з інфляцією.

"У світовій історії не було випадків, коли країна входила у військовий стан, маючи настільки високорозвинену фінансову систему і монетарну політику, — зазначив він. — Поки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми утримуватимемо зростання цін за допомогою фіксації курсу та збереження частини обмежень. Але як тільки запрацюють канали монетарної трансмісії і знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування, який свого часу допоміг подолати ту саму інфляцію в 60%" , — заявив голова НБУ.

Шевченко вважає, що Україна поступово відновить прогнозний цикл та знову почне застосовувати облікову ставку для зниження інфляції до цілі НБУ у 5% та утримання під контролем інфляційних очікувань. При цьому повернення до інфляційного таргетування задекларовано в засадах грошово-кредитної політики.