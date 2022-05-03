Кабмін дозволив АЗС продавати преміальне паливо без обмежень, але з умовою

Кабінет міністрів скасував верхню межу вартості преміального палива для українських автозаправних станцій, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Уряд відзвітував про стан справ у вітчизняній енергетиці на вечір понеділка. Кабмін дозволив підвищити ціни на паливо преміумкласу, якщо буде виконана інша умова.

"Кабінет міністрів України прибрав стелю ціни на преміальне пальне для АЗС за умови торгівлі пальним й за регульованими цінами" , – йдеться в повідомленні.

Раніше уряд підвищив граничний рівень торговельних надбавок на дизпаливо та бензин. Такі кроки повинні унеможливити дефіцит палива на АЗС.