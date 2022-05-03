На кордоні України з Румунією відкриють нові пункти пропуску

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про відкриття двох пунктів пропуску на кордоні з Румунією: "Дяківці" та "Красноїльськ", повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зазначається, що такий крок був нагальним з огляду на навантаження транспортних потоків та чисельне переміщення людей через пункти пропуску через військову агресію РФ проти України.

Схваленим розпорядженням, зокрема, передбачено, що після забезпечення Держмитслужбою та Держприкордонслужбою роботи відповідних підрозділів новостворені пункти пропуску будуть діяти наступним чином:

пункт "Дяківці" – для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи;

пункт "Красноїльськ" – для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тонни), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і часом роботи з 8 до 20 години.