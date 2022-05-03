Швеція вирішила повернути посольство до Києва

Шведське посольство відновить роботу в столиці України після вимушеної евакуації у лютому, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Очільниця МЗС країни Анн Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва Швеції. Місія запрацює 4 травня після тимчасового закриття два місяці тому.

"Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу сумлінну роботу, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україна та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й повинна бути" , – написала міністерка.