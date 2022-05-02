Журналіст: українські військові сьогодні завершать навчання з гаубицями в США

У США 200 українських військових вже де кінця сьогоднішнього дня закінчать навчання поводженню з гаубичною артилерією M777, які масово поставляються в Україну в рамках міжнародної допомоги, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив журналіст Джек Детч.

Українські фахівці в Сполучених Штатах також продовжують проходити тижневий курс підготовки з бойового застосування американських ударних безпілотників-камікадзе Phoenix Ghost.