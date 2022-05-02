Кулеба: Україна завжди пам'ятатиме, що зробила для неї Словаччина

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Словаччині за надану допомогу під час російської агресії і заявив, що Україна ніколи не забуде це, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Україна завжди буде пам'ятати, що зробили для нас наші словацькі друзі. Теплий прийом для українців, які рятуються від війни, гуманітарна допомога, постачання зброї, підтримка надання Україні статусу кандидата в члени ЄС і дозволу безмитного експорту в ЄС. Нам пощастило, що Словаччина є нашим сусідом" , - заявив Кулеба.