У центрі Москви чоловік коктейлем Молотова підпалив машину ОМОНу

У центрі Москви на площі Революції силовики затримали чоловіка, який кинув коктейль Молотова в автомобіль ОМОНу, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

В результаті підпалу в автобуса обгоріла передня ліва частина. Співробітники поліції своїми силами усунули загоряння. Незабаром чоловіка, що кидав коктейль, двоє силовиків поклали на газон і, надівши наручники, затримали. Очевидець події уточнив, що автомобіль ОМОНу горів пару хвилин.