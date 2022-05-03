З'явилися подробиці майбутнього виступу Джонсона перед Верховною Радою

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 3 травня виступить з віртуальним зверненням до депутатів Верховної Ради України. При цьому стало відомо, про що буде говорити глава британського уряду, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Про це пише The Guardian.

У своєму виступі Джонсон проведе паралель між українським парламентом і британським парламентом під час Другої світової війни.

Оскільки Росія намагається зосередити свою увагу на південних і східних регіонах України після невдалої спроби взяти Київ, Джонсон спробує підняти бойовий дух українців.

"Коли моя країна зіткнулася із загрозою вторгнення під час Другої світової війни, наш парламент - як і ваш - продовжував збиратися протягом усього конфлікту, а британський народ виявляв таку єдність і рішучість, що ми пам'ятаємо час найбільшої небезпеки, як наш зоряний час" , - заявить прем'єр-міністр.

Він також зазначить, що це зоряна година України, епічна глава в національній історії, яку пам'ятатимуть і розповідатимуть майбутні покоління.

"Ваші діти і онуки скажуть, що українці навчили світ тому, що груба сила агресора нічого не означає проти моральної сили народу, який вирішив бути вільним" , - скаже Джонсон.

Очікується, що прем'єр-міністр також оголосить у вівторок про надання Україні нового пакету допомоги в розмірі 300 мільйонів фунтів стерлінгів.