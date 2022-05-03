ОК "Південь": окупанти знову били по Одесі з Криму

Ракетний удар по Одесі 2 травня російські війська завдали з території тимчасово окупованого Криму, застосувавши ракету "Онікс", яку випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Аналогічну зброю рашисти використовували при ударі 30 квітня по одеському аеропорту, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".

В результаті ракетного обстрілу з протикорабельного комплексу "Бастіон" в понеділок в Одесі був зруйнований житловий будинок. В результаті удару загинув 15-річний підліток. Також важкі поранення отримала 17-річна дівчина, яка була госпіталізована.

В ОК "Південь" розповіли, що війська РФ також завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.

"Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт"" , - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 2 травня ввечері в Одесі Російські окупанти ракетами влучили по інфраструктурних об'єктах, а також будівлі московського патріархату. Жертвами обстрілу стали неповнолітні.