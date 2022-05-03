Словаччина наполягатиме на звільненні від нафтового ембарго – міністр

Уряд Словаччини наполягатиме на тому, щоб Європейський Союз звільнив її від ембарго на енергоносії РФ, яке може бути прийнято вже найближчим часом, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик на зустрічі з колегами по ЄС у Брюсселі.

Сулик підкреслив, що Словаччина на 100% залежить від російського експорту, тому не може повною мірою підтримати інших партнерів, які прямо зараз готові відмовитися від нафти і газу з РФ.