Словаччина наполягатиме на звільненні від нафтового ембарго – міністр
Уряд Словаччини наполягатиме на тому, щоб Європейський Союз звільнив її від ембарго на енергоносії РФ, яке може бути прийнято вже найближчим часом, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик на зустрічі з колегами по ЄС у Брюсселі.
Сулик підкреслив, що Словаччина на 100% залежить від російського експорту, тому не може повною мірою підтримати інших партнерів, які прямо зараз готові відмовитися від нафти і газу з РФ.
"Для нас це дуже важливий момент. Ми не можемо так швидко адаптуватися до переробки легшої нафти. Важка російська нафта переробляється в "Словнефть". Підготовка заміни займе кілька років, тому я обов'язково буду наполягати на виключенні для нашої країни", - заявив Сулик.