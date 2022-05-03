У Держдепі бачать мало ознак результативності переговорів РФ та України

США бачать мало ознак того, що переговори між Росією та Україною "проходять плідно", оскільки війна триває вже третій місяць, заявив радник Держдепартаменту Дерек Шолле, пише Володимир Костирін, Голос Америки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня майже дві години розмовляв у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, а у четвер відвідав Україну.

Шолле підкреслив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив з Гутеррешем перед його поїздкою до Москви та Києва і що США з нетерпінням чекають на доповідь очільника ООН за підсумками цієї поїздки, щоб зрозуміти, чи є шлях до миру.

"Ми підтримуємо дуже тісний контакт із генеральним секретарем протягом усієї цієї кризи. У держсекретаря Блінкена була можливість поговорити з ним телефоном перед його поїздкою до Москви та України. Я не впевнений, чи говорили з ним колеги, оскільки держсекретар (Блінкен, - ред.) ще не говорив.