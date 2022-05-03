Пентагон: США передало українським військовим вже понад 70 гаубиць M777

У Пентагоні повідомили, що США вже передали українським військовим 80% гаубиць дальньої дії M777 від загальної кількості в 90 штук, які входять в узгоджений пакет допомоги з безпеки для нашої країни.﻿ Про це, посилаючись на сайт міністерства оборони США, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Тепер я можу підтвердити, що 80% гаубиць M777 були передані українським військовим. Це 80% від загальної кількості, всього 90, тобто понад 70 з них зараз передано в Україну" , - сказав представник Пентагону на брифінгу.

Чиновник Міноборони додав, що приблизно половина боєприпасів до них "зараз в українських руках" , і додав, що поставки тривають "кожен Божий день" .

У Пентагоні розповіли, що понад 220 українських військовослужбовців вже навчені правилам експлуатації цих гаубиць.