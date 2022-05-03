Шольц визнав, що не їде до Києва через Штайнмаєра

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.﻿ Про це, посилаючись на Tagesschau, повідомляє Європейська правда.

Канцлера Олафа Шольца протягом тижнів критикували за його дії під час війни в Україні. Після того тижнів вагання щодо поставок важкого озброєння минулого тижня стався розворот і було позитивне рішення щодо поставок зенітних танків.

Існує також критика, що, на відміну від багатьох інших західних керівників, він ще не приїхав до Києва, щоб показати свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

На запитання, коли він поїде в українську столицю, канцлер сказав, що все ще вважає "досить безпрецедентною подією" те, що федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр "був виключений" .

"Це заважає справі", - сказав Шольц.

Шольц зазначив, що не можна сказати такій країні, як Німеччина, "яка надає стільки фінансової допомоги, стільки військової допомоги, яка потрібна, коли йдеться про гарантії безпеки, які важливі для України в майбутньому" , що "президент не може приїхати" .