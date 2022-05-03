Британська розвідка: армія РФ значно ослабла

В результаті вторгнення в Україну російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально.﻿ Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Як зазначається, за період з 2005 по 2018 рік оборонний бюджет Росії збільшився приблизно вдвічі, за рахунок інвестицій у декілька високоякісних повітряних, наземних і морських засобів. З 2008 року це лежало в основі масштабної програми військової модернізації.

"Проте модернізація її фізичного обладнання не дозволила Росії домінувати в Україні. Невдачі як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні не дозволили їй перетворити чисельну потужність у вирішальну перевагу" , - зазначає британська розвідка.