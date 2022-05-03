Білий дім: Байден хоче відвідати Україну, але поки що таких планів немає

Білий дім поки що не планує візит в Україну президента США Джо Байдена, попри його бажання здійснити таку поїздку, повідомляє Новое время.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Поки що планів немає, і, очевидно, ми продовжимо оцінку… Як ви знаєте, наша мета — знову відкрити посольство, щоб наші дипломати повернулися туди, не просто їздили туди-сюди, а були присутні в країні. І я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але наразі таких планів у роботі немає" , — заявила вона.

Раніше Україну з візитом відвідували держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін. Також до Києва приїжджала спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.