Офіс генпрокурора: від початку вторгнення РФ загинуло 220 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 220 дітей, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

"Більше ніж 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними 220 дітей загинуло та понад 406 отримали поранення" , - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, у м. Києві - 16.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 тис. 584 заклади освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.