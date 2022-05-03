Братчук: загроза ракетних ударів по Одесі залишається високою

В Одесі у ніч на 3 травня не було ворожих обстрілів, але залишається дуже високою загроза ракетних ударів російських військ по місту з моря та Криму.﻿ Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє Укрінформ.

«Ніч в Одесі пройшла без обстрілів, а подовжена комендантська година - без грубих порушень. Водночас залишається дуже високою загроза ракетних ударів як з території тимчасово окупованого Криму, так і з боку російських кораблів. Ворог також намагається проводити повітряну розвідку, але зазнає значних втрат» , - зазначив Братчук.

За його словами, сили оборони Одеської області утримують позиції і відстежують ситуацію, яка розвивається на території невизнаного Придністров'я.

Зі свого боку, представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров уточнив, що ворог продовжив 2 травня «руйнування мосту через Дністровський лиман, ударивши по ньому крилатими ракетами «Яхонт». А з окупованого Криму ракетою «Онікс», випущеною з комплексу «Бастіон», зруйнував житловий будинок в Одесі. 15-ти річна дитина загинула, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню».

Полковник Назаров додав, що корабельне угруповання окупантів продовжує маневрування в північно-західній частині моря і несе загрозу ракетних ударів по півдню України.

У мерії Одеси повідомили, що після ліквідації пожежі в житловій будові внаслідок вчорашнього ракетного удару ворога на місці події працює слідчо-оперативна група ГУ НП в області.