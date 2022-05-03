Bloomberg: ЄС планує активізувати співпрацю з Африкою для заміни газу з РФ

ЄС планує активізувати співпрацю з африканськими країнами, щоб скоротити залежність від російського газу на дві третини до кінця 2022 року, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт зовнішньої енергетичної стратегії ЄС, з яким ознайомилось агентство.

Зазначається, що документ мають ухвалити цього місяця як частину пакету з реалізації плану блоку щодо скорочення енергетичної залежності від Москви.

Країни Африки, зокрема в західній частині континенту, такі як Нігерія, Сенегал та Ангола, мають значний потенціал для зрідженого природного газу (LNG), йдеться в проєкті стратегії ЄС.

"ЄС хоче відмовитися від свого найбільшого постачальника після того, як президент Володимир Путін вторгся в Україну.

Проєкт енергетичної стратегії також має на меті підготувати регіон до імпорту 10 млн тонн відновлюваного водню до 2030 року, щоб допомогти замінити газ з Росії, відповідно до Зеленої угоди ЄС щодо відмови від викопного палива та досягнення кліматичної нейтральності до середини століття" , - пише Bloomberg.

Крім цього, план передбачає збільшення у 2022 році LNG-імпорту на 50 млрд кубометрів.

А також - збільшення постачання трубопровідного газу не з Росії на 10 млрд кубометрів, що вимагатиме налагодження відносин з традиційними постачальниками на новій основі та розширення торгівлі з новими постачальниками.

Також серед кроків у проєкті стратегії для заміщення російського імпорту: