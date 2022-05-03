NetBlocks: РФ відключила Херсонщину від українського інтернету

Росія відключила Херсонщину від українського інтернету, перенаправивши інтернет-трафік регіону через свою інфраструктуру зв'язку, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться в повідомленні британської IT-компанії NetBlocks.

Повідомляється, що у суботу компанія зафіксувала факт повного відключення регіону від українських провайдерів. З'єднання відновили за кілька годин, але виявилося, що тепер трафік йде через Росію.

"З'єднання в мережі було маршрутизовано через російську, а не українську телекомунікаційну інфраструктуру, тому, ймовірно, підпадає під дію регуляцій, стеження та цензури" , – йдеться на сайті NetBlocks.

На думку Міноборони Великої Британії, дії Росії в регіоні "ймовірно, свідчать про намір Росії здійснювати сильний політичний та економічний вплив на Херсон протягом тривалого періоду".