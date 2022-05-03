Кім: російські війська обстріляли Миколаївську область

Кім: російські війська обстріляли Миколаївську область

Сьогодні, 3 травня, російські війська обстріляли Миколаївщину. Про це повідомив﻿ голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Щодо обстановки в області. Відносно спокійно. Два обстріли, які були, без жертв. Зараз ще прилетіло в один район за містом, дізнаватимуся що там", - розповів він.

Більше деталей про сьогоднішній обстріл Кім не повідомив.

"З компенсаціями для внутрішньо переміщених осіб - вирішили. Список ще оновлюватиметься. З інтернетом у Херсоні - точку знайшли. Не знаємо, чи дозволять полагодити і далі транслювати", - повідомив він.

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