Кім: російські війська обстріляли Миколаївську область
Сьогодні, 3 травня, російські війська обстріляли Миколаївщину. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Щодо обстановки в області. Відносно спокійно. Два обстріли, які були, без жертв. Зараз ще прилетіло в один район за містом, дізнаватимуся що там", - розповів він.
Більше деталей про сьогоднішній обстріл Кім не повідомив.
"З компенсаціями для внутрішньо переміщених осіб - вирішили. Список ще оновлюватиметься. З інтернетом у Херсоні - точку знайшли. Не знаємо, чи дозволять полагодити і далі транслювати", - повідомив він.