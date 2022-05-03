Кім: російські війська обстріляли Миколаївську область

Сьогодні, 3 травня, російські війська обстріляли Миколаївщину. Про це повідомив﻿ голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Щодо обстановки в області. Відносно спокійно. Два обстріли, які були, без жертв. Зараз ще прилетіло в один район за містом, дізнаватимуся що там" , - розповів він.

Більше деталей про сьогоднішній обстріл Кім не повідомив.