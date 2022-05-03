Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані про втрати армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1062 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,

артилерійських систем – 475 (+16) од,

РСЗВ - 162 (+10) од,

засобів ППО - 80 (+0) од,

літаків – 194 (+0) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,

кораблів /катерів - 10 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20),

спеціальної техніки - 38 (+0),

крилатих ракет - 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.