Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані про втрати армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1062 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
- артилерійських систем – 475 (+16) од,
- РСЗВ - 162 (+10) од,
- засобів ППО - 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
- кораблів /катерів - 10 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20),
- спеціальної техніки - 38 (+0),
- крилатих ракет - 84 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані уточнюються.