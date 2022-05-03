Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані про втрати армії РФ

Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані про втрати армії РФ
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1062 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
  • артилерійських систем – 475 (+16) од,
  • РСЗВ - 162 (+10) од,
  • засобів ППО - 80 (+0) од,
  • літаків – 194 (+0) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
  • кораблів /катерів - 10 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20),
  • спеціальної техніки - 38 (+0),
  • крилатих ракет - 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

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