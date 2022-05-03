Синєгубов: за минулу добу війська РФ завдали по Харкову два удари

За минулу добу окупаційні війська завдали по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл﻿﻿. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці, повідомляє﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території" , - йдеться в повідомленні.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

За добу на Харківщині 3 поранених: Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів.

"Активні бойові дії тривають в Ізюмському напрямку. Підтримуємо наші ЗСУ, вони мужньо обороняють позиції та не пропускають ворога, який робить постійні спроби атак" , - повідомив Синєгубов.

Обласний гуманітарний штаб доставляє допомогу до пунктів видачі у Харкові та громад області. За добу передали понад 57 тонн продуктів харчування.

Комунальні служби області щоденно продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.