Синєгубов: за минулу добу війська РФ завдали по Харкову два удари
За минулу добу окупаційні війська завдали по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території", - йдеться в повідомленні.
По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.
За добу на Харківщині 3 поранених: Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів.
"Активні бойові дії тривають в Ізюмському напрямку. Підтримуємо наші ЗСУ, вони мужньо обороняють позиції та не пропускають ворога, який робить постійні спроби атак", - повідомив Синєгубов.
Обласний гуманітарний штаб доставляє допомогу до пунктів видачі у Харкові та громад області. За добу передали понад 57 тонн продуктів харчування.
Комунальні служби області щоденно продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.