Посол України розкритикував Шольца за відмову приїхати до Києва

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав канцлера ФРН Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через його небажання відвідати Україну, повідомляє Spiegel.

До цього, 2 травня, глава німецького уряду заявив, що не приїжджає до Києва через те, що у квітні українська влада відмовилася прийняти президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра.

"Грати в скривджену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державному. Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок", - зазначив Мельник.

При цьому він додав, що президент України Володимир Зеленський буде радий ухвалити Шольца у Києві.