Росія звинуватила Ізраїль у підтримці "неонацистського режиму" в Києві

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці "неонацистського режиму" в Києві, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ РФ.

"Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві" , - йдеться в повідомленні.

Раніше в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset глава МЗС РФ Сергій Лавров згадав про єврейське коріння Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером.

Пізніше в офісі президента назвали цю заяву печерним антисемітизмом.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми словами Лавров показав глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.