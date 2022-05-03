Росія звинуватила Ізраїль у підтримці "неонацистського режиму" в Києві
Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці "неонацистського режиму" в Києві, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ РФ.
"Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму в Києві", - йдеться в повідомленні.
Раніше в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset глава МЗС РФ Сергій Лавров згадав про єврейське коріння Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером.
Пізніше в офісі президента назвали цю заяву печерним антисемітизмом.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми словами Лавров показав глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.