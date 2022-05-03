Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував програму італійського телеканалу Rete4, під час якої міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "найзапеклішими антисемітами" самих євреїв і порівняв президента України Володимира Зеленського з німецьким диктатором Адольфом Гітлером, повідомляє Deutsche Welle.

Програма була заявлена як інтерв'ю з главою російського МЗС, натомість стала "сеансом політичної агітації", сказав італійський прем'єр.

Він наголосив, що на відміну від Росії в Італії є свобода слова, але "варто замислитись над тим, наскільки прийнятно запрошувати когось на інтерв'ю та не реагувати на висловлювання цієї людини".

"Це не було журналістським досягненням. Від цього виникають дуже дивні відчуття" , - сказав Драгі.

Інші італійські політики також різко розкритикували програму. Наприклад, колишній прем'єр-міністр країни, глава італійських соціал-демократів Енріко Летта назвав її "прірвою".

Втім, медіаконцерн Mediaset, що володіє Rete4, став на захист програми та рішення запросити Лаврова на розмову.

"Він другий номер у РФ. Інтерв'ю з главою російського МЗС - документ сучасної історії" , - сказав генеральний директор концерну Мауро Кріпа.

Нагадаємо, 1 травня в ефірі італійського Rete4 Лавров повторив ключові тези російської пропаганди про війну в Україні. У відповідь на пропозицію журналіста пояснити як пов'язані звинувачення РФ на адресу України в нацизмі з походженням Зеленського, Лавров заявив:

"Він висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Заява головного російського дипломата викликала різку критику і в Україні, і в Німеччині, і в Ізраїлі.