ГУР МО: РФ хоче приєднати захоплені райони півдня України до Криму

Росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції його до російського економічного простору. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року радник так званого "голови" Криму з інформаційної політики Олег Крючков оголосив 1 травня.

"Одночасно російський загарбницький режим намагається переконати місцеве населення у остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. 1 травня у Генічеську "голова міськради" Андрій Клочко організував урочисте підняття прапора Росії. Щоправда, городяни проігнорували "свято"", – зазначили в розвідці.

Крім того, повідомляється, що низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток та штампів для "адміністрацій" Маріуполя.

За інформацією розвідки, до закладів, які отримають нові "атрибути", входять навчальні заклади, лікарні, поліція, РАГСи та адміністративні установи. Навіть незважаючи на те, що більшість із них повністю зруйновані російськими військами.

На штампах на замовлення і печатках міститься напис: Росія, республіка Донбас, Маріуполь, військово-цивільна адміністрація. Загарбники анонсували, що у червні подібні штампи та печатки будуть вироблятися для захопленого Херсона.

"Сьогодні в Маріуполі росіяни проводять "велике прибирання" – шукають та знищують тіла вбитих. Для цього в місті з 15 квітня працюють три мобільні крематорії", – додають у ГУР.

Також повідомляється, що серед військових Росії поширюється інформація про те, що термін так званої "спецоперації" в Україні визначено до вересня цього року.