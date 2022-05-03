Гайдай: окупанти знищили елеватор у Рубіжному
Окупанти скинули потужні бомби на елеватор у Рубіжному, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Супутникові знімки від компанії «Planet Lab» свідчать про те, що на територію ТОВ «Голден АГРО» у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тонн зерна одночасно. Також там було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням.
Гайдай вважає, що окупанти "хочуть влаштувати Голодомор".
"В окупованих містах зафіксовані випадки вивозу нашого зерна в РФ. Раніше вони також знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку", - написав він.