Гайдай: окупанти знищили елеватор у Рубіжному

Окупанти скинули потужні бомби на елеватор у Рубіжному, про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Супутникові знімки від компанії «Planet Lab» свідчать про те, що на територію ТОВ «Голден АГРО» у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тонн зерна одночасно. Також там було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням.

Гайдай вважає, що окупанти "хочуть влаштувати Голодомор".