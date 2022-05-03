МВС: у Німеччині зареєстрували понад 400 тисяч біженців з України
У Німеччині зареєстрували понад 400 тисяч осіб, які прибули в країну з 24 лютого, тікаючи від війни в Україні, повідомляє Європейська правда.
"На сьогодні федеральна поліція зареєструвала в Німеччині 400 632 біженців з України. Більшість із них – жінки, діти та люди похилого віку", - йдеться у повідомленні МВС Німеччини у Twitter.
Однак точна кількість біженців від війни, які шукають притулку в цій країні, невідома. Як правило, стаціонарного контролю на внутрішніх кордонах ЄС немає, а українці можуть в’їхати в країну без візи на 90 днів.