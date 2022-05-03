МВС: у Німеччині зареєстрували понад 400 тисяч біженців з України

У Німеччині зареєстрували понад 400 тисяч осіб, які прибули в країну з 24 лютого, тікаючи від війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

"На сьогодні федеральна поліція зареєструвала в Німеччині 400 632 біженців з України. Більшість із них – жінки, діти та люди похилого віку" , - йдеться у повідомленні МВС Німеччини у Twitter.

Bis heute hat die #Bundespolizei 400.632 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/vzfNSfyYLF — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) May 3, 2022

Однак точна кількість біженців від війни, які шукають притулку в цій країні, невідома. Як правило, стаціонарного контролю на внутрішніх кордонах ЄС немає, а українці можуть в’їхати в країну без візи на 90 днів.