Наєв: ЗСУ посилюють позиції на загрозливих напрямках Донбасу

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв з робочою поїздкою відвідав підрозділи, що боронять позиції на території Луганської та Донецької областей, та наголосив, що посилення угруповання українських військ на загрозливих напрямках триває щодня, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні командування Об’єднаних сил ЗСУ.

"Обстановка на території, де ведуться бойові дії, є складною. Зокрема, на Ізюмському напрямку, в Луганській та Донецькій областях, а також в районі Великої Новосілки противник щодня намагається штурмувати оборонні позиції батальйонними тактичними групами. Свій наступ ворог підтримує авіаційними та ракетними ударами, вогнем РСЗВ, артилерійським вогнем усіх калібрів та мінометами", - розповів Наєв.

Він також наголосив, що відповідна робота щодо посилення кожного угруповання на загрозливих напрямках триває щодня. Ситуація є складною, але контролюється Збройними силами України. Наєв відзначив героїзм та професіоналізм українських воїнів, нагадавши, що їх служба дуже важка та пов’язана з прямою небезпекою для власного життя і здоров’я.

"Я впевнений у кожному – від солдата до генерала, які на своєму місці виконують завдання щодо стримування ворожої агресії", – наголосив командувач.

Він зазначив, що герої – це ті, хто щодня відбиває та стримує наступ, це наші солдати, сержанти, командири взводів, рот, батальйонів та бригад.