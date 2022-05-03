Голова Сумської ОВА: РФ удалася до провокацій на кордоні області

Сьогодні, 3 травня російські війська знову вчинили провокацію на кордоні з Україною в Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по Глухівській громаді.

Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумщини. Близько 12 години зі сторони ворога відкрили вогонь з мінометів по території Глухівської громади. Подробиці згодом" , - написав він.

Раніше Живицький попереджав про можливі провокації з боку Російської Федерації найближчим часом.