Запорізька ОВА: на підступах до Гуляйполя війська РФ зазнають втрат
Російські війська зазнали втрат на підступах до Гуляйполя Запорізької області. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.
"Російські війська досі на нашій Запорізькій землі, продовжуються бої на підступах до Гуляйполя та на схід від нього. Ворог зазнає втрат", – розповіли в ОВА.
Крім того, наголошується, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в містах та селах активно продовжує розвиватися рух опору.
"Українські воїни та організовані частини населення Запорізького краю продовжують боротися, щоб вигнати окупантів", – ідеться в повідомленні ОВА.