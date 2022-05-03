Запорізька ОВА: на підступах до Гуляйполя війська РФ зазнають втрат

Російські війська зазнали втрат на підступах до Гуляйполя Запорізької області. Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Російські війська досі на нашій Запорізькій землі, продовжуються бої на підступах до Гуляйполя та на схід від нього. Ворог зазнає втрат", – розповіли в ОВА.

Крім того, наголошується, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в містах та селах активно продовжує розвиватися рух опору.