НБУ: міжнародні резерви України скоротилися за місяць ще на 1,5 млрд доларів
Міжнародні резерви України протягом квітня скоротилися на 1,5 млрд доларів. Однак завдяки міжнародній допомозі НБУ зможе підтримати резерви на належному рівні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко.
"Станом на початок травня резерви, за оперативними даними, становлять 26,6 млрд доларів. При достатній міжнародній фінансовій допомозі у нас буде можливість утримувати резерви на належному рівні і навіть збільшувати їх", - сказав Шевченко.
Шевченко нагадав, що НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривень на час воєнного стану. Однак фіксація курсу є тимчасовим рішенням.
"Ми залишаємося прихильними ринковим підходам і курсу на валютну лібералізацію. У міру зростання обсягів пропозиції валюти на ринку завдяки поступовому відновленню експорту товарів ми повернемося до політики плаваючого курсоутворення, при якій курс визначається ринком, а центробанк згладжує надмірні курсові коливання", - сказав глава НБУ.
Відзначимо, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2022 року зріс на 2% до 28,1 млрд доларів.