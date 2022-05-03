Мер: війська РФ не пускають 2 тисячі маріупольців із Бердянська до Запоріжжя

Ще дві тисячі маріупольців чекають сьогодні, 3 травня, на евакуацію до Запоріжжя на Луначарському кільці біля Бердянська, проте російські війська не дають такої змоги, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі телемарафону заявив маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

"Ми чекали сьогодні, що на Луначарському кільці біля Бердянська відбудеться евакуація. Там сьогодні мешканці чекають – дві тисячі місцевого населення Маріуполя, які виїхали, добралися до Бердянська, вони вже два тижні чекають на цю евакуацію, і ми оголосили початок цієї евакуації. Але ворожі російські війська руйнують наші плани і не дають такої змоги, щоб наші українці, наші маріупольці добралися до міста Запоріжжя" , - сказав Бойченко.

У межах спеціальної операції 1 травня вдалося вивезти з Маріуполя понад 100 цивільних осіб. Люди мали приїхати у Запоріжжя зранку 2 травня, але міста так і не дісталися.

На 3 травня погоджено евакуацію мирного населення за підтримки ООН та Червоного Хреста від Луначарського кільця біля Бердянська.