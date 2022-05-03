Запорізька ОВА: РФ обстріляла селище, є жертви

Російські військові продовжують знищувати житлові будинки в Запорізькій області, пошкоджено 13 будівель. Про це повідомила﻿ Запорізька ОВА.

"3 травня окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району. Російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна. Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків" , - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей.

фото: Запорізька ОВА

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".