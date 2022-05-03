Макрон подзвонить Путіну, з яким не розмовляв більше місяця

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок запланував телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило BFM-TV джерело в Єлисейському палаці.

Глава французької держави не розмовляв зі своїм російським колегою з 29 березня, після того, як було виявлено скоєні в Бучі та інших населених пунктах Київщини звірства російської армії.

Розмова запланована опівдні за паризьким часом. Дзвінок відбудеться з ініціативи президента Франції після розмови, яку він мав з Володимиром Зеленським на цих вихідних.

Макрон пообіцяв посилити підтримку України в оборонному озброєнні та гуманітарній допомозі.