Haaretz: керівництво Ізраїлю обговорює розширення допомоги Україні

В останні дні в уряді Ізраїлю та командуванні ЦАХАЛу проводяться обговорення з приводу питання щодо розширення ізраїльської військової допомоги Україні, повідомляє NEWSru.co.il.

Журналісти газети Haaretz Янів Кобович і Йонатан Ліс повідомляють з посиланням на джерело, що бере участь у цих обговореннях, що консультації проводяться у зв'язку з тиском з боку США та країн Європи, які очікують від Ізраїлю не лише декларативної, а й реальної допомоги Україні.

Видання пише, що найближчими днями буде скликана ще одна нарада, на якій вирішуватиметься питання, що саме Ізраїль може поставити Україні. При цьому ще одне політичне джерело, на яке посилаються журналісти, наголошує, що в жодному разі не йдеться про наступальні озброєння або про просунуті протиракетні системи.

За оцінкою видання, обсяг допомоги залишиться дуже обмеженим і після його розширення. Між "Залізним куполом", який не поставлятиметься, і бронежилетами, які вже поставляються, є досить широкий перелік оборонних засобів, які можуть бути поставлені Україні без того, щоб розірвати відносини з Росією.

Нагадаємо, що з початку вторгнення російських військ в Україну Ізраїль відмовлявся постачати Києву будь-яку оборонну продукцію. 20 квітня, після майже двох місяців військових дій, міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц дозволив поставити Україні каски та бронежилети для рятувальних служб та громадських організацій. Також в Україні діяв ізраїльський польовий шпиталь. При цьому є безліч приватних проєктів, в рамках яких ізраїльтяни надають допомогу Україні.