Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді України з відеозверненням.

Про це повідомив﻿ нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Крім слів підтримки і нового пакета військової допомоги, який включає ракети, радари контрбатарейної боротьби та інше, Прем‘єр-міністр Сполученого Королівства сказав головне. Ukraine will win! Україна переможе!" - написав Гончаренко.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк додав﻿, що Джонсон оголосив про засоби захисту на 3 млрд фунтів.

Також перед ВР виступив Володимир Зеленський.