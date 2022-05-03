Борис Джонсон виступив у Верховній Раді
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді України з відеозверненням.
Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Крім слів підтримки і нового пакета військової допомоги, який включає ракети, радари контрбатарейної боротьби та інше, Прем‘єр-міністр Сполученого Королівства сказав головне. Ukraine will win! Україна переможе!" - написав Гончаренко.
Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк додав, що Джонсон оголосив про засоби захисту на 3 млрд фунтів.
Також перед ВР виступив Володимир Зеленський.