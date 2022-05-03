Маріуполь: війська РФ пішли на штурм "Азовсталі"

Російські загарбники розпочали штурм заводу "Азовсталь", який боронять українські Сили оборони, повідомляє Українська правда.

Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

За словами Паламара, окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат.

"Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм Азовсталі" , - розповів він. ﻿

"Азов" закликає до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною.

фото: Азов - Маріуполь