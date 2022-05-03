ДШВ ЗСУ: знищено ворожий БТР та склад із боєприпасами

Артилерія 81-ї бригади Десантно-штурмових військ знищила БТР та склад з боєприпасами російських військових. Про це, посилаючись на Командування ДШВ ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

На відео зафіксовано, як артилерійський підрозділ 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищує бронетранспортер та склад з боєприпасами російських військових.

Крім того, підрозділи 79-ї Миколаївської бригади десантно-штурмових військ знищили черговий підрозділ російських військ.

"Воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв Десантно-штурмових військ Збройних Сил в черговий раз знищили підрозділ російських окупантів. Серед особистих речей знищених окупантів був електронний проїзний документ рейсом Уфа - Чебаркуль. І це був квиток в один кінець", - повідомила прес-служба ДШВ ЗСУ.

У прес-службі зазначили, що зараз підрозділи Миколаївської бригади разом з іншими військовими частинами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують знищувати сили російських загарбників у всіх основних напрямках.