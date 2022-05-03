Мер Маріуполя: лиш 3 з 14 автобусів з евакуйованими дісталися Запоріжжя

Із 14 автобусів, які вивозили жителів Маріуполя, на підконтрольну Україні територію доїхали лише 3, доля людей з решти 11 автобусів невідома; понад тисяча мешканців міста все ще чекають на евакуацію.﻿ Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного марафону, повідомляє Українська правда.

"Коли ми оголосили, і російська сторона погодила цю евакуацію, що дасть нам 90 автобусів, визначили три локації, але у дві тільки локації приїхало 14 автобусів, а до України доїхали лише 3. Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у напрямку Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але вони десь загубилися. Губляться вони у "фільтраційних центрах" , - розповів він. ﻿

За словами мера, наразі таких "фільтраційних центрів" у Маріуполі чотири, і в бік України окупанти дуже прискіпливо проводять фільтрацію.

Бойченко розповів, що усіх, хто хоч якось був пов'язаний із держслужбою, або муніципальною службою, саджають на 2 тижні або і на 2 місяці у тюрму. Ті, хто звідти вже вийшов, розповідають, що у камеру 2 на 3 м заганяють 10-15 осіб. Люди там не мають змоги присісти, не мають їжі, їм дають тільки воду, один раз на добу виводять у туалет і катують.

Бойченко додав, що 2 травня чекали на евакуацію 2 тисяч жителів Маріуполя, які самостійно виїхали до окупованого Бердянська Запорізької області. Але окупанти руйнують плани і не дають людям виїхати.

Також станом на ранок 3 травня ще не дісталися до Запоріжжя ті люди, які виїхали з Маріуполя 2 травня. Ця евакуація ще триває, колона рухається в напрямку Запоріжжя.

За словами Бойченка, зараз у Маріуполі залишається ще більше 100 тисяч мешканців, які також чекають на евакуацію, зокрема понад 200 осіб чекають безпосередньо на території заводу "Азовсталь".