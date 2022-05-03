Валютний ринок в умовах війни: день 69-й

У вівторок, 3 травня, робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, в останній робочий день квітня - п'ятницю, 29 квітня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 43,82 млн. порівняно з четвергом і склав 180,12 млн. доларів. Операцій у доларі США пройшло на 133,73 млн. доларів; більш ніж утричі (з 13,97 до 46,39 млн в еквіваленті) порівняно з попереднім робочим днем зріс обсяг операцій на євро. Дані за операціями на міжбанківському валютному ринку Національний банк за традицією, що вже склалася, публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, в останній робочий день квітня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був на 103,8 млн доларів менше, ніж обсяг заявок на купівлю: на 291,1 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 187,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,7362 гривень, а продають по 31,0436 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 3 травня знизився на 10034,9 млн. і склав 44 891,7 млн. гривень.

За квітень золотовалютні резерви Національного банку скоротилися на 1,5 мільярда доларів. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Курс готівкового долара до обіду вівторка продовжив трохи знижуватися. Зокрема, у Києві за добу "американець" подешевшав на 15 копійок. Вчора в обід готівковий долар у столиці продавали по 33,45-33,50 гривень, а сьогодні – по 33,30-33,35 гривень. Варто зазначити, що курс долара помітно вирівнявся містами: по 33,30 сьогодні долар пропонують і в Дніпрі, і в Одесі. А ось у Львові долар дешевший: за нашою інформацією, на обід його можна було купити по 33,00-33,05 гривень.

Після тривалого зниження на FOREX євро останніми днями торгується в широкому діапазоні 1,0490-1,0570 долара. В Україні готівкове євро за добу подешевшало ще на 20 копійок: якщо вчора його продавали по 35,90-36,00, то сьогодні на обід – вже по 35,70-35,80 гривень. У столиці навіть почали з'являтися пропозиції невеликих обсягів по 35,55-35,60 гривень.

Криптовалюта №1 біткоїн за останню добу так і не зміг визначитися з напрямком подальшого руху. Сьогодні він торгується у відносно вузькому (для біткоїну) діапазоні 38200-38700 $ - такі ціни тримаються на біржі Binance з 2 годин ночі. Аналітики відзначають, що нижче за позначку 38000 біткоїн починають дуже активно купувати, що свідчить про очікування відновлення зростання його ціни.